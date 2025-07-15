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لبنان

القوات الإسرائيلية تلقي قذائف ضوئية في عيتا الشعب و"مقنبلات" في سهل مارون الراس

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:50
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ألقت القوات الإسرائيلية 5 قذائف ضوئية في أجواء حرج الراهب جنوب عيتا الشعب بالتزامن مع رشقات رشاشة أطلقتها بإتجاه المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما استهدف العدو الإسرائيلي منطقة سهل مارون الراس بين بلدتي مارون الراس وعيترون بـ "المقنبلات".
 
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