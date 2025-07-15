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ألقت القوات 5 قذائف ضوئية في أجواء حرج الراهب جنوب بالتزامن مع رشقات رشاشة أطلقتها بإتجاه المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما استهدف العدو منطقة سهل مارون الراس بين بلدتي مارون الراس وعيترون بـ "المقنبلات".