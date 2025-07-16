هاشم: لم تتظهر بعد صورة الرد الأميركي بشكل كامل وواضح

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لفت إلى أنه حتى الساعة لم تتظهر بعد صورة الرد الأميركي بشكل كامل وواضح، معتبرا أن ما ظهر بشكل غير رسمي ليس بجديد وهذه الأمور تسربت منذ ما بعد زيارة الى .وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد هاشم على أنّ المهم هو كيف سيكون التعاطي اللبناني مع هذا الرّد ومن أي منطلق سيأتي آملا أن يكون من منطلق المصلحة الوطنية وما يحفظ لبنان ويحصنه مما يخطط للمنطقة .ورأى أن تثبيت وقف إطلاق النار ليس بيد اللبنانيين، فلبنان منذ اليوم الأول طالب بآلية لإلزام اسرائيل بوقف اطلاق النار فيما العدو تنصّل من كل ما يلزمه بذلك والدليل على ذلك ما شهدناه أمس من تصعيد في .