الدفاع المدني: 98 مهمة خلال 24 ساعة

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أفادت ان عناصرها نفذت 98 مهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق: 67: أعشاب: 44، أعشاب وأشجار: 9، كهرباء: 3، نفايات: 4، منازل: 3، منازل: 3، مؤسسات: 1، آليات متنوعة: 3-اسعاف: 20: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 7-خدمات عامة: 9-سلامة عامة: 2