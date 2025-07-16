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لبنان

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان.. والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
16-07-2025 | 03:59
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة  ضمن معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31،  وزحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر ، كما تنشط الرياح لتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 50 كلم/س شمال البلاد.

الخميس:  

قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة .

الجمعة:  

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية، و يتشكل الضباب على المرتفعات المنوسطة.

السبت:  

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 50 و 75 %.

-حال البحر:   مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  28 درجة.

-الضغط الجوي:  755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,39

-ساعة غروب الشمس:   19,49
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