طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان.. والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و 32، بين 20 و 31، وزحلة بين 18 و 34 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة اعتبارا الظهر ، كما تنشط الرياح لتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 50 كلم/س شمال البلاد.الخميس:قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المنوسطة .الجمعة:قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية، و يتشكل الضباب على المرتفعات المنوسطة.السبت:غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة ، في الداخل من 18 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و 75 %.-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.-ساعة : 5,39-ساعة غروب الشمس: 19,49