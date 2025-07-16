Advertisement

لبنان

أفرام: الكيان اللبناني أمام خطر كبير

Lebanon 24
16-07-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1392329-638882644430084134.jpg
Doc-P-1392329-638882644430084134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال النائب نعمة أفرام إن هناك "قلق كبير في لبنان على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير"، مُعتبراً أنَّ "الإنهيار المالي أضرّ كثيراً بالكيان اللبناني".
Advertisement
 
وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال أفرام: "ملف السلاح لم يعد موضوعاً تقنياً بل بات مرتبطاً بالكيان اللبناني".
 
وتابع: "ليس المطلوب تسليم السلاح للعدو الإسرائيلي بل ما يُطلب هو أن يكون هذا السلاح بيد الجيش ولا نُريد تدميره".
 
واستكمل: "يجب معالجة ملف النفايات كما يجب النظر بجدية في ملف تعويضات موظفي القطاع الخاص".
 
إلى ذلك، طالب أفرام الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية في لبنان والبحث عن حلول سريعة، مشيراً إلى أنَّ "الضريبة على المازوت هي جريمة بحق القطاع المُنتج في لبنان"، وأضاف: "المازوت هو عصب الانتاج والضريبة عليه أدت إلى زيادة الأعباء".
مواضيع ذات صلة
النائب نعمة أفرام: جميع اللبنانيين لديهم قلق على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير
lebanon 24
16/07/2025 15:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أفرام: ملف السلاح لم يعدّ موضوعاً تقنياً بل بات مرتبطاً بالكيان اللبناني
lebanon 24
16/07/2025 15:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أفرام: الإنهيار المالي أضرّ كثيراً بالكيان اللبناني
lebanon 24
16/07/2025 15:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الكردي: نحن أمام كيان غاصب حاقد والعلاج وحدة اللبنانيين خلف دولتهم العادلة
lebanon 24
16/07/2025 15:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:28 | 2025-07-16
08:20 | 2025-07-16
08:00 | 2025-07-16
07:47 | 2025-07-16
07:42 | 2025-07-16
07:40 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24