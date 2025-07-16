أفرام: الكيان اللبناني أمام خطر كبير

قال النائب نعمة أفرام إن هناك "قلق كبير في على الكيان الذي يقف أمام خطر كبير"، مُعتبراً أنَّ "الإنهيار المالي أضرّ كثيراً بالكيان اللبناني".

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وفي كلمة له خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمُناقشة سياسات الحكومة، قال أفرام: "ملف السلاح لم يعد موضوعاً تقنياً بل بات مرتبطاً بالكيان اللبناني".

وتابع: "ليس المطلوب تسليم السلاح للعدو بل ما يُطلب هو أن يكون هذا السلاح بيد الجيش ولا نُريد تدميره".

واستكمل: "يجب معالجة ملف النفايات كما يجب النظر بجدية في ملف تعويضات موظفي القطاع الخاص".

إلى ذلك، طالب أفرام الحكومة إعلان حالة طوارئ مائية في لبنان والبحث عن حلول سريعة، مشيراً إلى أنَّ "الضريبة على المازوت هي جريمة بحق القطاع المُنتج في لبنان"، وأضاف: "المازوت هو عصب الانتاج والضريبة عليه أدت إلى زيادة الأعباء".