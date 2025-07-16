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لبنان

تعميم من وزيرة السياحة إلى المؤسسات والمنتجعات.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-07-2025 | 06:53
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 اصدرت وزيرة السياحة لورا لحود تعميما الى المؤسسات والمنتجعات السياحية كافة، يتعلق بالتوصية الصادرة عن لجنة الاشغال العامة والنقل في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2025 والمخصصة لبحث موضوع المياه وكيفية مواجهة الازمة الناتجة عن قلة المتساقطات".
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وأشار التعميم الى انه "وبعد صدور توصية لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/4/2025 والمخصصة لبحث موضوع المياه وكيفية مواجهة الازمة الناتجة عن قلة المتساقطات، لا سيما البند التاسع من التوصيات بالتعميم على المؤسسات والمنتجعات  السياحية بضرورة التخفيف من استهلاك المياه هذا العام".

وطلبت وزارة السياحة من المؤسسات السياحية كافة (فنادق، أماكن اقامة، منتجعات سياحية) ضرورة التشدد في ترشيد إستهلاك المياه من قبل روادها هذا الصيف ووضع إرشادات مكثفة في الغرف والمنشآت التابعة لهذه المؤسسات حول ترشيد استهلاك المياه".
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