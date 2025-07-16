"التقدمي الاشتراكي" يجري اتصالات لتهدئة الأوضاع في السويداء وتفادي إراقة الدماء

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صدر عن مفوضية الإعلام في ، البيان الآتي:"تفادياً للمزيد من سفك الدماء.. يجري الإشتراكي اتصالات حثيثة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى إعلان لوقف إطلاق النار في محافظة ، وذلك انسجاما مع الموقف والمبدئي الذي عبر عنه منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، والالتزام بذلك يشكل المدخل الفعلي والوحيد للحل السياسي العادل".