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لبنان

"التقدمي الاشتراكي" يجري اتصالات لتهدئة الأوضاع في السويداء وتفادي إراقة الدماء

Lebanon 24
16-07-2025 | 09:17
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 صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، البيان الآتي:
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"تفادياً للمزيد من سفك الدماء.. يجري الحزب التقدمي الإشتراكي اتصالات حثيثة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى إعلان لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وذلك انسجاما مع الموقف الرئيسي والمبدئي الذي عبر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، والالتزام بذلك يشكل المدخل الفعلي والوحيد للحل السياسي العادل".
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