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لبنان

بعد ضربات إسرائيل على سوريا.. بيانٌ من "حزب الله"

Lebanon 24
16-07-2025 | 12:24
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دان "حزب الله" بشدة "العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سوريا الشقيقة، واصفاً ما حصل بـ"الاعتداء الصارخ على ‏سيادتها الوطنية وعلى المدنيين الآمنين فيها".
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وقال الحزب إن الاعتداء يمثل "انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية، كما أنه يعني استكمالاً ‏لمسلسل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها العدو الإسرائيلي على لبنان وفلسطين واليمن والتي قام بها ‏على إيران.".
 
وأضاف: "إن هذا العدوان الجبان ما هو إلا حلقة جديدة من مخططات العدو الإسرائيلي لاستباحة الدول وزرع الفتن ‏والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، محاولًا تقديم نفسه كمنقذ أو ضامن لأمن الشعوب، في الوقت الذي ‏يشكل هو الخطر الأكبر عليهم وعلى أمن المنطقة واستقرارها.".
 
وتابع: "لقد أثبتت التجارب أن هذا العدو لا يحترم عهدًا ولا يلتزم بأي اتفاق، ولا يفهم إلا لغة القوة، فهو لا يرى في ‏الشعوب والدول إلا أدوات لخدمة مشروعه الاحتلالي الاستيطاني، ولا يريدهم إلا ضعفاء وخاضعين.".

واستكمل البيان: "إننا في حزب الله، نؤكد أن الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد هو السبيل الناجع لحل المشاكل ‏الداخلية، وإننا نتوسم في الشعب السوري الأبي أن يتوحد بكل أطيافه ومكوناته لمواجهة هذا العدو ‏الهمجي، وإفهامه أن الشعب السوري سيبقى عصيًّا على أي احتلال ورافضاً لكل عدوان".
 
وختم: "إننا ندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى اليقظة من مخططات هذا الكيان المارق، الذي لن يتورع عن ‏محاولة ابتلاع الجميع متى سنحت له الفرصة، وأن الموقف الواضح والحازم بمقاومته والتصدي له يشكل ‏الضمانة الوحيدة لحفظ وحدة أمتنا وكرامتها وسيادتها واستقلالها".
 
 
 
 
 
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