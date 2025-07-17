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لبنان

التباين كبير درزياً

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-07-2025 | 01:45
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يتصاعد الخلاف الدرزي – الدرزي في لبنان بشكل واضح على خلفية الاحداث في السويداء، إذ تؤكد مصادر متابعة أن الانقسام بين القيادات الدرزية حول ما يجري هناك أعمق بكثير مما يظهر في العلن، وينعكس بوضوح في المزاج الشعبي داخل القرى والمناطق ذات الغالبية الدرزية.
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هذا الانقسام يتراوح بين من يعتبر ما يجري حملة تطهير عرقي، ومن يرى ان الاصل هو وحدة سوريا ونزع السلاح. 
ومع ارتفاع منسوب التوتر، يُطرح السؤال اليوم: هل تتجه القوى الدرزية نحو رفع سقف الخطاب والمواجهة الإعلامية؟ أم أن العقلاء سيتدخلون لتهدئة الأجواء ومنع أي شرخ إضافي داخل الصف الدرزي؟

المصدر: لبنان 24
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