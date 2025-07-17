التباين كبير درزياً

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يتصاعد الخلاف الدرزي – الدرزي في بشكل واضح على خلفية الاحداث في ، إذ تؤكد مصادر متابعة أن الانقسام بين القيادات الدرزية حول ما يجري هناك أعمق بكثير مما يظهر في العلن، وينعكس بوضوح في المزاج الشعبي داخل القرى والمناطق ذات الغالبية الدرزية.هذا الانقسام يتراوح بين من يعتبر ما يجري حملة تطهير عرقي، ومن يرى ان الاصل هو وحدة ونزع السلاح.ومع ارتفاع منسوب التوتر، يُطرح السؤال اليوم: هل تتجه القوى الدرزية نحو رفع سقف الخطاب والمواجهة الإعلامية؟ أم أن العقلاء سيتدخلون لتهدئة الأجواء ومنع أي شرخ إضافي داخل الصف الدرزي؟