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لبنان

بالصورة.. 3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الرميلة

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:34
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أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط 3 جرحى في تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الرميلة في اتجاه الأولي، ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة.
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