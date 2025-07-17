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لبنان

بالصورة: سقوط محلقة إسرائيلية وتحطمها في الناقورة

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:02
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ألقت محلقة إسرائيلية مُعادية قنبلة بإتجاه بلدة الناقورة، ثم سقطت من بعدها بسبب عطل تقني وتحطمت في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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