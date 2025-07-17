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لبنان

مداهمات لعدد من مجمعات النازحين السوريين في الكورة... هذا ما تمّ ضبطه

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من مخابرات الجيش، توأزرها دورية من الجيش، نفذت فجر اليوم مداهمات لعدد من مجمعات النازحين السوريين في منطقتَي برسا والحارة الخاصة في قضاء الكورة.
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وقد أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص من الجنسية السورية تبين لاحقاً أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة وبطريقة غير شرعية.

وبحسب المصادر تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بحوزة الموقوفين، الذين جرى تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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