مداهمات لعدد من مجمعات النازحين السوريين في الكورة... هذا ما تمّ ضبطه

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أفادت مندوبة " " بأن قوة من مخابرات الجيش، توأزرها دورية من الجيش، نفذت فجر اليوم مداهمات لعدد من مجمعات السوريين في منطقتَي والحارة الخاصة في .وقد أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص من الجنسية تبين لاحقاً أنهم دخلوا الأراضي خلسة وبطريقة غير شرعية.وبحسب المصادر تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بحوزة الموقوفين، الذين جرى تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.