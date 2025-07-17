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لبنان

بشأن تعديل جدول مواعيد بعض رحلاتها.. إليكم هذا البيان من الـMEA

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:53
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أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل  جدول مواعيد بعض رحلاتها لاسباب تشغيلية وفق التالي:
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