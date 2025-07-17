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لبنان

عون التقى سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:02
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التقى الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
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