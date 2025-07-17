Advertisement

لبنان

مؤتمر لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن: دعوات لحمايته وتحويله إلى رافعة اقتصادية

Lebanon 24
17-07-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1392914-638883672407482005.png
Doc-P-1392914-638883672407482005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت النقابة اللبنانية للدواجن، برئاسة وليم بطرس، مؤتمراً في الجامعة الأميركية في بيروت لإطلاق مسار إعداد "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"، بحضور وزراء الزراعة نزار هاني، الصناعة جو عيسى الخوري، والاقتصاد عامر بساط، إضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية وزراعية وأكاديمية.
Advertisement

رئيس النقابة وليم بطرس أعلن بدء إعداد استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الدواجن يؤمّن 36 ألف وظيفة وينتج نحو 110 ملايين طير سنوياً، مع إمكانات واعدة في التوسع والإنتاج والتصدير. ودعا إلى تعويض المزارعين عن الخسائر الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وإطلاق استثمارات خاصة ترفع مساهمة القطاع إلى 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي.

بدوره، أشاد رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري بالشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على أن قطاع الدواجن أساسي في دعم الأمن الغذائي والحياة الريفية، ويملك مقومات استراتيجية للنمو.

أما المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود فعدّد أولويات الوزارة لتطوير القطاع، من تحديث التشريعات والرقابة البيطرية إلى تحسين الجودة وتشجيع التصدير، داعياً إلى توحيد الجهود لتحويل التحديات إلى فرص.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد عامر بساط أن القطاع يساهم بـ620 مليون دولار في الناتج المحلي، مشيراً إلى إمكان مضاعفة الرقم بحلول 2035 إذا أُحسنت الإنتاجية وفتح باب التصدير. وشدد على تعزيز الرقابة التجارية والعدالة في المنافسة.

وزير الصناعة طرح إطاراً استراتيجياً مستنداً إلى تجارب دولية، يشمل تخفيض كلفة الإنتاج، تطوير سلسلة القيمة، تحديث اتفاقيات التصدير، تأمين التمويل، دعم الطاقة المتجددة، والتوجه نحو اقتصاد دائري يربط الزراعة بالصناعة.

إلى ذلك،  اعتبر وزير الزراعة نزار هاني أن قطاع الدواجن يتمتع بقدرة كبيرة على النمو والتنظيم، ويشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل الزراعي–الصناعي. وأكد أهمية حماية الإنتاج المحلي من خلال إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية، وضمان جودة وسلامة المنتجات.

واختُتم المؤتمر بجلسات عمل ناقشت تحديات التصدير، العلاقة مع القطاع العام، الشروط البيطرية وسلامة الغذاء، ومقترحات لتطوير الرؤية الاستراتيجية للقطاع تحت المظلة الوطنية للزراعة.
مواضيع ذات صلة
الحامض: مرافئ طرابلس رافعة اقتصادية وبيئية وفرصة واعدة لتعزيز موقع لبنان في شرق المتوسط
lebanon 24
17/07/2025 18:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم": نعمل لاستراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان
lebanon 24
17/07/2025 18:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
من رئيس الهيئات الإقتصادية... دعوة إلى القطاع الخاص!
lebanon 24
17/07/2025 18:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ثمّن مبادرات المغتربين الصحية: أنتم رافعة أساسية للبنان
lebanon 24
17/07/2025 18:17:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
11:07 | 2025-07-17
11:01 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24