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لبنان

"التيار": قرار من "شورى الدولة" بوقف قرار الضريبة على المحروقات

Lebanon 24
17-07-2025 | 10:10
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أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
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أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات بناء على الطعن المقدم من نقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل، والتيار الوطني الحر.

وأتى هذا القرار بعد ضم المراجعتين، الأولى المقدمة من نقابة الأتوبيسات والثانية المقدمة من نقابة أصحاب الفنادق ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، إلى بعضهما البعض.
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