"التيار": قرار من "شورى الدولة" بوقف قرار الضريبة على المحروقات

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أصدرت والتواصل في البيان الآتي:أصدر قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة على المحروقات بناء على الطعن المقدم من نقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل، والتيار الوطني الحر.وأتى هذا القرار بعد ضم المراجعتين، الأولى المقدمة من نقابة الأتوبيسات والثانية المقدمة من ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، إلى بعضهما البعض.