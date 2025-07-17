حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها

أفادت مندوبة " "، أنّ ن.ن أطلق النار على حارس الأمن م.أ.غ في مشروع "بيبلوس سود"، في .

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ونُقِلَ حارس الأمن إلى مستشفى سيّدة المعونات في جبيل، حيث فارق الحياة.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالجريمة.