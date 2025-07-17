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لبنان

حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها

Lebanon 24
17-07-2025 | 11:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ن.ن أطلق النار على حارس الأمن م.أ.غ في مشروع "بيبلوس سود"، في جبيل.
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ونُقِلَ حارس الأمن إلى مستشفى سيّدة المعونات في جبيل، حيث فارق الحياة.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالجريمة.
 
 
 
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