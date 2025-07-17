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لبنان

تمكين المرأة محور لقاء بين السيدة الأولى ولجنة كاثوليكية

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:07
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استقبلت السيّدة الأولى نعمت عون، في القصر الجمهوري في بعبدا،  لجنة شؤون المرأة اللبنانية في بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، وتناول البحث قضايا المرأة اللبنانية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل التعاون في مشاريع مستقبلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع.
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عرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز مجالات عملها وأنشطتها الحالية، وجرى تبادل الأفكار حول مبادرات مشتركة تصبّ في خدمة المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في الحياة الوطنية.

وأعربت السيّدة الأولى عن اهتمامها بعمل اللجنة، مؤكدة "انفتاحها على التعاون في ما يعود بالنفع على المرأة اللبنانية وعلى المجتمع ككل". (الوكالة الوطنية)
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