الجالية اللبنانية في أستراليا تطالب بإلغاء المادة 112

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زار وفد من الجالية اللبنانية في كانبيرا - اوستراليا، وسلّم السفير عريضة موقعة من اكثر من ١١ الف مغترب يطالبون فيها بالغاء المادة ١١٢ التي تعطي الاغتراب ٦ نواب فقط، وأعلنت الجالية في بيان "انها غير عادلة"، مطالبة بـ"اعتماد قانون ال ١٢٨ نائباً حيث ينتخب كل مغترب في دائرته في أسوة بالمقيمين".، رأى رعد أن "مطلب تمكين المغتربين من المشاركة في الانتخابات النيابية من خلال الإقتراع في الخارج هو مطلب قديم، وتمّ تحقيقه حتى الآن مرتين في انتخابات 2018 و2022."، وقال: "ان عدد المسجلين للإقتراع في المرة الأولى كان متواضعا قياسا على المطالبة المزمنة بهذا الحق، لكنه ازداد في المرة الثانية، ويأمل أن يرتفع أكثر في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "تصويت المغتربين كان له تأثير في نتائج الانتخابات".وختم: "أدعو دائماً إلى المحافظة على الإيجابية، والنظر إلى موضوع تصويت غير المقيمين في الانتخابات كمسار تراكمي، وأنا سأقوم بإحالة عريضتكم إلى ".