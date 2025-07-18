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لبنان

الجالية اللبنانية في أستراليا تطالب بإلغاء المادة 112

Lebanon 24
18-07-2025 | 05:28
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زار وفد من الجالية اللبنانية  السفارة اللبنانية في كانبيرا - اوستراليا، وسلّم السفير ميلاد رعد عريضة موقعة من اكثر من ١١ الف مغترب  يطالبون فيها بالغاء المادة ١١٢ التي تعطي الاغتراب ٦ نواب فقط، وأعلنت الجالية في بيان "انها غير عادلة"، مطالبة بـ"اعتماد قانون ال ١٢٨ نائباً حيث ينتخب كل مغترب في دائرته في لبنان أسوة بالمقيمين".
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من جهته، رأى رعد أن "مطلب تمكين المغتربين من المشاركة في الانتخابات النيابية من خلال الإقتراع في الخارج هو مطلب قديم، وتمّ تحقيقه حتى الآن مرتين في انتخابات 2018 و2022."،  وقال: "ان عدد المسجلين للإقتراع في المرة الأولى كان متواضعا قياسا على المطالبة المزمنة بهذا الحق، لكنه ازداد في المرة الثانية، ويأمل أن يرتفع أكثر في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "تصويت المغتربين كان له تأثير في نتائج الانتخابات".

وختم: "أدعو دائماً إلى المحافظة على الإيجابية، والنظر إلى موضوع تصويت غير المقيمين في الانتخابات كمسار تراكمي، وأنا سأقوم بإحالة عريضتكم إلى وزارة الخارجية والمغتربين".
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