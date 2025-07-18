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لبنان

بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... إليكم ما جاء فيه (صور)

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:04
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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عطفاً على البيان الصادر في تاريخ 17 تموز 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى أثينا وعدد من المحطات الأخرى، تُعلن شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن:
1-إعادة ادراج رحلات الشركة من اثينا وإليها خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من بيروت عند الساعة 09:10  والإقلاع من أثينا عند الساعة  12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:
 
 
 
 2-  تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي:
 
 
 
 
 
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