بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... إليكم ما جاء فيه (صور)

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عطفاً على البيان الصادر في تاريخ 17 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى وعدد من الأخرى، تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن: صدرعن البيان التالي:عطفاً على البيان الصادر في تاريخ 17 2025 والذي تم بموجبه إعادة جدولة رحلات الشركة إلى وعدد من الأخرى، تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن:

1-إعادة ادراج رحلات الشركة من وإليها خلال الفترة الممتدة من الأحد 20 تموز ولغاية الأحد 07 ايلول 2025 وفقاً لموعدها الأساسي: الإقلاع من عند الساعة 09:10 والإقلاع من أثينا عند الساعة 12:05 (باستثناء الرحلات المشغلة أيام الثلاثاء 22 والخميس 24 والسبت 26 تموز و السبت 02 آب) ليصبح جدول رحلات الشركة إلى أثينا كالتالي:

2- تبكير موعد إقلاع بعض رحلاتها لأيام الإثنين 21 والأربعاء 23 والجمعة 25 تموز (الى كل من لارنكا واسطنبول وجدة) لأسباب تشغيلية وفق التالي: