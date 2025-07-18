بري بحث مع ممثل فرنسا في لجنة وقف إطلاق النار والتقى نقيب الأطباء

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، الممثّل الجديد لفرنسا في على تطبيق وقف إطلاق النار، الجنرال فالنتين سايلير (Valentin Seiler) ، بحضور في لبنان هيرفيه ماغرو ( Hervé Magro) ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود ، حيث تمّ عرض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل .واستقبل أيضا نقيب اطباء الياس شلالا وعددا من أعضاء في زيارة تعارفية بعد انجاز انتخابات مجلس نقابة جديد ، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الاطباء.