Advertisement

لبنان

بري بحث مع ممثل فرنسا في لجنة وقف إطلاق النار والتقى نقيب الأطباء

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1393305-638884420551154303.png
Doc-P-1393305-638884420551154303.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، الممثّل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، الجنرال فالنتين سايلير (Valentin Seiler) ، بحضور السفير الفرنسي في لبنان  هيرفيه ماغرو ( Hervé Magro) ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري ، حيث تمّ عرض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل لجنة المراقبة .
Advertisement

واستقبل الرئيس بري أيضا نقيب اطباء لبنان الياس شلالا وعددا من أعضاء مجلس النقابة في زيارة تعارفية بعد انجاز انتخابات مجلس نقابة جديد ، وكانت  الزيارة  مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الاطباء.
 
مواضيع ذات صلة
الجيش يلوّح بوقف التعاون مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار
lebanon 24
18/07/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر" هنأ شلالا بفوزه بمنصب نقيب الأطباء في بيروت
lebanon 24
18/07/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: إقفال صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب اطباء بيروت في بيت الطبيب
lebanon 24
18/07/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الأطباء بغزة للتلفزيون العربي: الاحتلال يتعمد قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات
lebanon 24
18/07/2025 20:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2025-07-18
13:35 | 2025-07-18
13:19 | 2025-07-18
13:18 | 2025-07-18
13:05 | 2025-07-18
13:04 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24