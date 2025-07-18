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لبنان

ما جديد عمليّة فرار الموقوفين من سجن النبطية؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 08:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد فرار عدد من الموقوفين من سجن النبطية يوم أمس، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية بعد قيامها بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، ح.ع، وسلمته الى سرية قوى الامن.
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