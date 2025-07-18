ما جديد عمليّة فرار الموقوفين من سجن النبطية؟

أفادت مندوبة " "، أنّه بعد فرار عدد من الموقوفين من سجن يوم أمس، أوقفت بعد قيامها بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، ح.ع، وسلمته الى سرية قوى الامن.

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