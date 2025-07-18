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لبنان

كتبت اسم لبنان على يدها.. صورة "وشم" جديد للسفيرة الأميركية

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:39
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قامت الفنانة اللبنانية المتخصصة في الوشوم، جوا أنطون، برسم كلمة "لبنان" باللغة العربية على ذراع السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون.
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ونشرت أنطون صورة للعمل عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السفيرة "ليست لبنانية بالدم، لكنها اختارت هذا الوشم تعبيرًا عن حبها العميق لهذا البلد"، حسب قولها.
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