كتبت اسم لبنان على يدها.. صورة "وشم" جديد للسفيرة الأميركية

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ونشرت أنطون صورة للعمل عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السفيرة "ليست لبنانية ، لكنها اختارت هذا الوشم تعبيرًا عن حبها العميق لهذا البلد"، حسب قولها.