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لبنان

ناصر الدين: القطاع الصحي لم يستسلم رغم كل الظروف

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:35
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إفتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين النسخة الخامسة من الملتقى الطبي من ضمن المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجامعة اللبنانية  في الحدث وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وممثلين عن نقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة وعدد من عمداء الكليات وشخصيات سياسية وأكاديمية. 
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قال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين إنَّ الجامعة اللبنانية تمثل صرحاً وطنياً يشكّل ركيزة أساسية في تكوين أجيال لبنان الطبية"، لافتاً إلى أنه "من خلال ممارسته الطب ولقائه بزملائه الأطباء المتخرجين من الجامعة اللبنانية، تأكد له ما كان يعرفه في الأساس، وهو ان متخرجي الجامعة اللبنانية، وبكل إنصاف، متميزون دائمًا، وهذا لا يحتاج إلى شهادة من وزير الصحة أو غيره".
 
كلام ناصر الدين جاء خلال افتتاحه النسخة الخامسة من الملتقى الطبي من ضمن المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجامعة اللبنانية  في الحدث، بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وممثلين عن نقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة وعدد من عمداء الكليات وشخصيات سياسية وأكاديمية. 
 
 
وفي تصريحه، قال ناصر الدين: "نعلم جميعًا أن النظام الصحي في لبنان يمرّ بتحديات جذرية، فقد واجه ولا يزال أزمات متتالية أثّرت على موارده، إمكانياته، وثقته بنفسه، بدءاً من الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ، إلى الحرب الاخيرة والنزوح الكبير  وحادثة البيجر، وما ترك كل ذلك من آثار كبيرة على القطاع الصحي".
 
 
 
وتابع: "ورغم كل الضغوط، لم يستسلم هذا القطاع، بل على العكس، حول هذه التحديات إلى فرص. لقد أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الرعاية، وضمان الاستدامة المالية".

وختم: "أبواب وزارة الصحة العامة مفتوحة لكل مبادرة وشراكة تهدف إلى بناء نظام صحي يليق بلبنان وشعبه. معاً نستطيع ان ننتقل من الصمود إلى النهوض، ومن الأزمات إلى الإصلاح ومن الاستنزاف إلى الانتاج". 
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