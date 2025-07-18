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لبنان

بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:03
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أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الجمعة، التزام الحكومة بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها على رواتب العسكريين المُتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.
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وذكر سلام أن الحكومة ستبحث عن إيرادات لتغطية مبالغ الزيادات وذلك بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أوقف بموجبه قرار الزيادة على المحروقات الذي اتخذته الحكومة لتمويل الزيادات.
 
 
 
 
 
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