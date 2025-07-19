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لبنان

مجلس البطاركة الكاثوليك استنكر الاعتداء على كنيسة في غزة: إهانة لكل القيم الإنسانية

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:43
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دانت الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في بيان، "ما تعرّضت له كنيسة العائلة المقدسة في غزة من اعتداء دمويّ طال الأبرياء في داخلها، وأودى بمدنيين بينهم أفراد من العائلات المسيحيّة".
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وقالت الهيئة إنَّ "المسّ بحرمة بيت عبادة الله، هو فعل مشين لا يبرّره أي نزاع، ويشكّل إهانة لكل القيم الدينية والإنسانية"، وأضاف: "وإذ نرفع صلواتنا من أجل الضحايا والجرحى، نتقدّم بأصدق مشاعر التعزية من نيافة الكاردينال بييـر باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، ونؤكّد تضامننا الأخويّ مع الإخوة المتألّمين في الأرض المقدسة".
أضافت: "أمام هذا الاعتداء الأليم، نوجّه نداءً إلى ضمير العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء في غزة، والدعوة إلى حماية كلّ إنسان وكلّ مكان مقدّس، وإلى وقف دوامة العنف التي لا تولد إلا الألم والانقسام".
وختمت: "نؤكّد في هذا الظرف المأسويّ أنّ رسالة الكنيسة تبقى دائماً ، في كلّ مكان وزمان، رسالة سلام وعدالة ورحمة".

 
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