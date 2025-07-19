مجلس البطاركة الكاثوليك استنكر الاعتداء على كنيسة في غزة: إهانة لكل القيم الإنسانية

دانت الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة في في بيان، "ما تعرّضت له في غزة من اعتداء دمويّ طال الأبرياء في داخلها، وأودى بمدنيين بينهم أفراد من العائلات المسيحيّة".

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وقالت الهيئة إنَّ "المسّ بحرمة بيت عبادة الله، هو فعل مشين لا يبرّره أي نزاع، ويشكّل إهانة لكل القيم والإنسانية"، وأضاف: "وإذ نرفع صلواتنا من أجل الضحايا والجرحى، نتقدّم بأصدق مشاعر التعزية من نيافة بييـر باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في ، ونؤكّد تضامننا الأخويّ مع الإخوة المتألّمين في الأرض المقدسة".

أضافت: "أمام هذا الاعتداء الأليم، نوجّه نداءً إلى ضمير العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء في غزة، والدعوة إلى حماية كلّ إنسان وكلّ مكان مقدّس، وإلى وقف دوامة العنف التي لا تولد إلا الألم والانقسام".

وختمت: "نؤكّد في هذا الظرف المأسويّ أنّ رسالة الكنيسة تبقى دائماً ، في كلّ مكان وزمان، رسالة سلام وعدالة ورحمة".



