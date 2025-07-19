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لبنان

الشيخ الخطيب استقبل وفد بلدية حارة صيدا وبحث في أوضاع الأوقاف

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:14
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس على طريق المطار، وفدًا من بلدية حارة صيدا ضمّ رئيس البلدية مصطفى كامل الزين، نائبه أحمد صالح، السيد حسن هاشم، ورئيس لجنة الأوقاف في البلدة حسن صالح.
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وقد عرض الوفد أوضاع البلدة وناقش مع الشيخ الخطيب شؤون الأوقاف والقضايا الإنمائية المتعلقة بها.
واستقبل وفودا شعبية و علماء دين من مناطق مختلفة وجرى التباحث في شؤونها واحتياجاتها واوضاع الاوقاف فيها.
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