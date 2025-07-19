الشيخ الخطيب استقبل وفد بلدية حارة صيدا وبحث في أوضاع الأوقاف

استقبل ، العلامة الشيخ ، في مقر المجلس على ، وفدًا من بلدية حارة ضمّ رئيس البلدية مصطفى كامل ، نائبه أحمد صالح، هاشم، ورئيس لجنة الأوقاف في البلدة حسن صالح.

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وقد عرض الوفد أوضاع البلدة وناقش مع الشيخ شؤون الأوقاف والقضايا الإنمائية المتعلقة بها.

واستقبل وفودا شعبية و علماء دين من مناطق مختلفة وجرى التباحث في شؤونها واحتياجاتها واوضاع فيها.