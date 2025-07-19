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لبنان
الشيخ الخطيب استقبل وفد بلدية حارة صيدا وبحث في أوضاع الأوقاف
Lebanon 24
19-07-2025
|
09:14
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استقبل
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
، العلامة الشيخ
علي الخطيب
، في مقر المجلس على
طريق المطار
، وفدًا من بلدية حارة
صيدا
ضمّ رئيس البلدية مصطفى كامل
الزين
، نائبه أحمد صالح،
السيد حسن
هاشم، ورئيس لجنة الأوقاف في البلدة حسن صالح.
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وقد عرض الوفد أوضاع البلدة وناقش مع الشيخ
الخطيب
شؤون الأوقاف والقضايا الإنمائية المتعلقة بها.
واستقبل وفودا شعبية و علماء دين من مناطق مختلفة وجرى التباحث في شؤونها واحتياجاتها واوضاع
الاوقاف
فيها.
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