تحذير من منتج إسرائيلي متداول في الأسواق اللبنانية!

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وأوضحت الحملة أن الشركة التي تأسست عام 2008 في مونتريال - ، تملكها كارمن تال الكندية ذات الأصول التشيلية، وزوجها عوفر تال الذي يحمل الجنسية ".ولفتت الحملة الى أن "كارمن تال أطلقت شركتها من الكيان المحتل، لينتقل المقر لاحقًا إلى ، بينما لا تزال الشركة تصنّع معظم منتجاتها في الكيان".وأكدت الحملة انها عملت على تحضير الملف بكلّ تفاصيله، وتابعت عملية البحث عن الصفحات التجارية التي تبيع هذا المنتج على ، وخاصةً أن عملية الشراء تتم من متاجر إلكترونية.وقد تمكّنت من رصد إحدى الصفحات التي تعرض هذا المنتج للبيع على رفوف متجرها، ورفعت الملف كاملًا إلى التابع لوزارة الاقتصاد لمتابعة الأمر وسحب المنتج من السوق اللبنانية.كما أشارت الحملة الى أنها أرسلت "ملفًا مدعمًا بالمصادر حول هذا المنتج إلى مكتب ، وجاء في رد المكتب أن هناك منتجًا لبنانيًا بالاسم نفسه"، وأنها أكدت في جوابها على المكتب، أن بحثها "هو عن المنتج لا اللبناني، كما هو واضح في المصادر".