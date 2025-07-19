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لبنان

سلام التقى الراعي في الديمان

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:15
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وكانت المناسبة فرصة للنقاش في الأوضاع الراهنة، فيما شدّد الرئيس سلام على أهمية الدور الذي تضطلع به بكركي في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز الشراكة بين اللبنانيين.
 
 
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