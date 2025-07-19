سلام التقى الراعي في الديمان

التقى ، البطريرك في الديمان.

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وكانت المناسبة فرصة للنقاش في الأوضاع الراهنة، فيما شدّد الرئيس سلام على أهمية الدور الذي تضطلع به في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز الشراكة بين اللبنانيين.