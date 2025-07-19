مسؤول في "الحزب".. هذه هوية المستهدف في غارة يحمر (فيديو)

أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي إلى تنفيذ الجيش الاسرائيلي عملية استهدف خلالها مسؤول مجمع في .



وزعم عبر حسابه على "أكس": "أغارت طائرة تابعة للجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم، السبت، واستهدفت أحمد ، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله".



أضاف": وعمل محاولة إعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقة يحمر جنوبي ".

#عاجل 🔸عملية استهداف أخرى: جيش الدفاع قضى على مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي



🔸أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) وقضت على الإرهابي المدعو صلاح، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي.



🔸وعمل صلاح على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية ارهابية… pic.twitter.com/gg85re4HBf — (@AvichayAdraee) July 19, 2025 Advertisement