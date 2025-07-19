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لبنان

مسؤول في "الحزب".. هذه هوية المستهدف في غارة يحمر (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:44
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أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي إلى تنفيذ الجيش الاسرائيلي عملية استهدف خلالها مسؤول مجمع يحمر في حزب الله.

وزعم عبر حسابه على "أكس": "أغارت طائرة تابعة للجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم، السبت، واستهدفت أحمد محمد صلاح، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله".

أضاف": وعمل صلاح على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقة يحمر  جنوبي لبنان".
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