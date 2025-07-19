مسؤول في "الحزب".. هذه هوية المستهدف في غارة يحمر (فيديو)

#عاجل 🔸عملية استهداف أخرى: جيش الدفاع قضى على مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي
🔸أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) وقضت على الإرهابي المدعو أحمد محمد صلاح، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي.
🔸وعمل صلاح على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية ارهابية… pic.twitter.com/gg85re4HBf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2025
#عاجل 🔸عملية استهداف أخرى: جيش الدفاع قضى على مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي
🔸أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) وقضت على الإرهابي المدعو أحمد محمد صلاح، مسؤول مجمع يحمر في حزب الله الإرهابي.
🔸وعمل صلاح على محاولة إعادة اعمار بنى تحتية ارهابية… pic.twitter.com/gg85re4HBf