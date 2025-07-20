Advertisement

لبنان

جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1394055-638885963117778367.jpg
Doc-P-1394055-638885963117778367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر إستشاري مطلع على الرد اللبناني الذي سوف يُسلَّم غداً إلى الموفد الرئاسي الأميركي توم براك إن الرد الجديد لا يتضمن عموميات وكلمات منمّقة، بل سيؤكد ما يريده لبنان من "الدولة الضامنة" تجاه إسرائيل، أي الإنسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان، ووقف الإعتداءات المتكررة على الاراضي اللبنانية.
Advertisement
 
 
وفي المقابل، فان لبنان سيلتزم بحصرية السلاح وجمعه بيد الدولة، أي كل السلاح غير  الشرعي وخاصةً سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني، وفق توقيت زمني  محدد بالسنة وليس بالشهر أو الأسبوع . 
 
المصدر اشار الى  أن الرد سيشمل فقرة تحدد سياسات الدولة الأمنية والإقتصادية والمالية ، بالإضافة الى المشاريع الإصلاحية.
 
وختم المصدر بالقول أن الدولة ستتعهد  بتنفيذ ما تلتزم به.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ"حصرية السلاح"
lebanon 24
20/07/2025 12:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
براك في بيروت الاسبوع المقبل والرد اللبناني يربط "التزامات السلاح" بوقف الخروق الاسرائيلية
lebanon 24
20/07/2025 12:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
lebanon 24
20/07/2025 12:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كشفه برّاك عن الردّ اللبناني
lebanon 24
20/07/2025 12:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2025-07-20
05:24 | 2025-07-20
05:19 | 2025-07-20
05:07 | 2025-07-20
05:03 | 2025-07-20
05:00 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24