جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"

قال مصدر إستشاري مطلع على الرد اللبناني الذي سوف يُسلَّم غداً إلى الموفد الرئاسي الأميركي إن الرد الجديد لا يتضمن عموميات وكلمات منمّقة، بل سيؤكد ما يريده من "الدولة الضامنة" تجاه ، أي الإنسحاب الاسرائيلي الكامل من لبنان، ووقف الإعتداءات المتكررة على الاراضي .

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وفي المقابل، فان لبنان سيلتزم بحصرية السلاح وجمعه بيد الدولة، أي كل السلاح غير الشرعي وخاصةً سلاح والسلاح الفلسطيني، وفق توقيت زمني محدد بالسنة وليس بالشهر أو الأسبوع .

المصدر اشار الى أن الرد سيشمل فقرة تحدد سياسات الدولة الأمنية والإقتصادية والمالية ، بالإضافة الى المشاريع الإصلاحية.

وختم المصدر بالقول أن الدولة ستتعهد بتنفيذ ما تلتزم به.