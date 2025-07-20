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لبنان

بالصورة... مناشير إسرائيليّة ضدّ "حزب الله" هذا ما تتضمنه

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:19
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ألقى العدوّ الإسرائيلي صباح اليوم، مناشير فوق بلدة يارون، فيها عبارات ضدّ "حزب الله"، وتُحذّر السكان من التعامل معه.
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