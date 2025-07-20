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لبنان

بسبب ركن سيارة... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:25
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وقع إشكال في بلدة مشتى حمود في عكار، على خلفية ركن سيارة.
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وحبسب المعلومات، تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار من دون تسجيل إصابات.
 
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال.
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