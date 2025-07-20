البعريني: المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدولة

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أسف عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني "لحدة الاصطفافات الخطيرة التي تتخذ طابعًا طائفيًا في المنطقة، وتحديدًا في "، ونبّه إلى "ضرورة حماية من تداعياتها"، داعيًا "أبواق النشاز والتحريض والفتن والاستقواء بالخارج الجالسين في لبنان أمام الشاشات إلى كم أفواههم وترك الشّعب السوري بحاله" .وتمنّى البعريني على الجميع في لبنان وسوريا العودة للغة العقل وقال: "لا الرهان على الخارج يفيد ولا السلاح يفيد، المطلوب أن يكون الجميع تحت ، وأن تكون الدولة هي الرّاعية لكل المواطنين" .وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات في مكتبه في ، توقّف البعريني عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنمائية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات أسرع، وقال: "جدّد المجلس النيابي الثقة بالحكومة منذ أيام، وعليها الاستفادة من هذه الفرصة للمباشرة بما وعدت به ووضع المشاريع موضع التنفيذ والإسراع باتخاذ القرارات، فلا الوضع يحتمل الانتظار ولا الناس قادرة على التحمّل".