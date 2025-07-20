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لبنان

البعريني: المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدولة

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:28
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أسف عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ"  النّائب وليد  البعريني "لحدة الاصطفافات الخطيرة التي تتخذ طابعًا طائفيًا في المنطقة، وتحديدًا في سوريا"، ونبّه إلى "ضرورة حماية لبنان من تداعياتها"، داعيًا  "أبواق النشاز والتحريض والفتن والاستقواء بالخارج الجالسين في لبنان أمام الشاشات إلى كم أفواههم وترك الشّعب السوري بحاله" .
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وتمنّى البعريني على الجميع في لبنان وسوريا العودة للغة العقل وقال: "لا الرهان على الخارج يفيد ولا السلاح يفيد، المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف الدولة، وأن تكون الدولة هي الرّاعية لكل المواطنين" .

وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات في مكتبه في عكار، توقّف البعريني عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنمائية، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات أسرع، وقال: "جدّد المجلس النيابي الثقة بالحكومة منذ أيام، وعليها الاستفادة من هذه الفرصة للمباشرة بما وعدت به ووضع المشاريع موضع التنفيذ والإسراع باتخاذ القرارات، فلا الوضع يحتمل الانتظار ولا الناس قادرة على التحمّل".
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