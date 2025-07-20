حملة نظافة في صور بمشاركة عز الدين وفاعليات

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شهدت مدينة صور حملة نظافة في المدينة، لا سيما الواجهة البحرية عند جادة ، وذلك بالتعاون مع البلدية، جمعية تجار صور وضواحيها، نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات، تجمع أصحاب المحال والمؤسسات التجارية فى الجنوب، الجمعيات الأهلية في المدينة، بتنظيم من سلسلة مطاعم ، بحضور النائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وأعضاء من البلدية.انطلقت الحملة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتشر المشاركون على طول شارع الخيم البحرية، وصولاً الى جادة ، وقد شارك عدد كبير من الجمعيات الكشفية والإجتماعية والثقافية والأهلية وعناصر شرطة بلدية صور وعمال البلدية وأزالوا جميع المخلفات والنفايات والشوائب، وذلك بالتوازي مع حملة تنظيف قاع بحر صور.فيما كانت شركة مطاعم الجواد فد ازالت النفايات والردميات وعملت على تشجير مداخل صور وساحاتها بالأشجار المتنوعة إضافة إلى تشجير المستديرات بالأشجار المعمرة وإنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة إلى انشاء نوافير مياه فيها.شرف الدينواختتمت الحملة بكلمة للبلدية، ألقاها علوان شرف الدين، أكّد فيها أن "هذه الحملة البيئية تأتي لتؤكّد أن الحفاظ على نظافة المدينة ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو جماعي، نُمارسه معًا بأيدينا، ونغرسه في نفوس أبنائنا".وأشاد ب"اللفتة البيئية الراقية التي قامت بها مطاعم الجواد من تشجير وتنظيف، والتي شكّلت مثالًا يُحتذى في المبادرة والدعم المجتمعي"، آملا أن "تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لأصحاب المؤسسات الأخرى في المدينة، لحذو حذوها والمساهمة في مبادرات مماثلة تعزّز من روح الانتماء والعطاء".وأضاف: "أن بلدية صور كانت وستبقى إلى جانب كل مبادرة تُعنى بالبيئة وتعلي من شأن الجمال والنظام. لكنها لا تستطيع وحدها تحقيق الهدف والوصول للمراد، بل بحاجة الى تضافر الجهود، وروح المبادرة عند كل فرد".وختم: "أن هذه الحملة اليوم هي رسالة أن "صور تستحق، وأننا معًا قادرون على أن نحافظ عليها كما نحب أن نراها، نظيفة ومشرقة. لذا، المطلوب من كلّ مواطن أن يحافظ على نظافة المدينة، ولتكن ثقافة مجتمعية حضارية نغرسها في أولادنا، ولنكن جميعًا مسؤولين عن توجيه كل من يتهاون أو يتساهل برمي النفايات، ليتقيد بالنظافة العامة".عزالدينثم كانت كلمة للنائبة عز الدين، دعت فيها الوزارات المعنية إلى "التوجه نحو الجنوب لملاقاة المبادرات المحلية التي تطلقها جهات أهلية وبلدية وكشفية"، مؤكدة "أهمية وضع خطط حكومية ذات طابع محلي تساهم في دعم هذه المبادرات".وأكّدت "أهمية التركيز على الثقافة المجتمعية ودور المواطن وضرورة الحفاظ على تضافر الجهود"، مقترحة على بلدية صور أن "تقوم بتأليف لجنة لوضع خطة طريق لمواكبة سلامة وصحة الشاطئ واتخاذ تدابير رادعة عند الضرورة من أجل الحفاظ على النظافة التي هي عامل أساسي في تحفيز السياحة".