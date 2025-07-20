Advertisement

لبنان

حملة نظافة في صور بمشاركة عز الدين وفاعليات

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1394187-638886223657830245.png
Doc-P-1394187-638886223657830245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة صور حملة نظافة في المدينة، لا سيما الواجهة البحرية عند جادة الرئيس نبيه بري، وذلك بالتعاون مع البلدية، جمعية تجار صور وضواحيها، نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات، تجمع أصحاب المحال والمؤسسات التجارية فى الجنوب، الجمعيات الأهلية في المدينة، بتنظيم من سلسلة مطاعم الجواد، بحضور النائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وأعضاء من البلدية.
Advertisement

انطلقت الحملة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث انتشر المشاركون على طول شارع الخيم البحرية، وصولاً الى جادة الرئيس بري، وقد شارك عدد كبير من الجمعيات الكشفية والإجتماعية والثقافية والأهلية وعناصر شرطة بلدية صور وعمال البلدية وأزالوا جميع المخلفات والنفايات والشوائب، وذلك بالتوازي مع حملة تنظيف قاع بحر صور.

فيما كانت شركة مطاعم الجواد فد ازالت النفايات والردميات وعملت على تشجير مداخل صور وساحاتها بالأشجار المتنوعة إضافة إلى  تشجير المستديرات بالأشجار المعمرة وإنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة إلى انشاء نوافير مياه فيها.  

شرف الدين

واختتمت الحملة بكلمة للبلدية، ألقاها نائب الرئيس علوان شرف الدين، أكّد فيها أن "هذه الحملة البيئية تأتي لتؤكّد أن الحفاظ على نظافة المدينة ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو التزام جماعي، نُمارسه معًا بأيدينا، ونغرسه في نفوس أبنائنا".

وأشاد ب"اللفتة البيئية الراقية التي قامت بها مطاعم الجواد من تشجير وتنظيف، والتي شكّلت مثالًا يُحتذى في المبادرة والدعم المجتمعي"، آملا أن "تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لأصحاب المؤسسات الأخرى في المدينة، لحذو حذوها والمساهمة في مبادرات مماثلة تعزّز من روح الانتماء والعطاء".

وأضاف: "أن بلدية صور كانت وستبقى إلى جانب كل مبادرة تُعنى بالبيئة وتعلي من شأن الجمال والنظام. لكنها لا تستطيع وحدها تحقيق الهدف والوصول للمراد، بل بحاجة الى تضافر الجهود، وروح المبادرة عند كل فرد".

وختم: "أن هذه الحملة اليوم هي رسالة أن "صور تستحق، وأننا معًا قادرون على أن نحافظ عليها كما نحب أن نراها، نظيفة ومشرقة. لذا، المطلوب من كلّ مواطن أن يحافظ على نظافة المدينة، ولتكن ثقافة مجتمعية حضارية نغرسها في أولادنا، ولنكن جميعًا مسؤولين عن توجيه كل من يتهاون أو يتساهل برمي النفايات، ليتقيد بالنظافة العامة".

عزالدين

ثم كانت كلمة للنائبة عز الدين، دعت فيها الوزارات المعنية إلى "التوجه نحو الجنوب لملاقاة المبادرات المحلية التي تطلقها جهات أهلية وبلدية وكشفية"، مؤكدة "أهمية وضع خطط حكومية ذات طابع محلي تساهم في دعم هذه المبادرات".

وأكّدت "أهمية التركيز على الثقافة المجتمعية ودور المواطن وضرورة الحفاظ على تضافر الجهود"، مقترحة على بلدية صور أن "تقوم بتأليف لجنة لوضع خطة طريق لمواكبة سلامة وصحة الشاطئ واتخاذ تدابير رادعة عند الضرورة من أجل الحفاظ على النظافة التي هي عامل أساسي في تحفيز السياحة".
مواضيع ذات صلة
حملة نظافة في طرابلس بمبادرة من البلدية وبمشاركة المجتمع المدني
lebanon 24
20/07/2025 17:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة عز الدين تشرف على إطلاق فعالية شبابية في صور
lebanon 24
20/07/2025 17:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان
lebanon 24
20/07/2025 17:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بمشاركة لبنان.. جهود دولية لإخماد حرائق اللاذقية والحكومة السورية حملة "بأيدينا نحييها" (صور)
lebanon 24
20/07/2025 17:08:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-07-20
10:01 | 2025-07-20
09:36 | 2025-07-20
09:30 | 2025-07-20
09:17 | 2025-07-20
09:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24