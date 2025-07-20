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لبنان

صيدا تكرّم حجاجها.. بهية الحريري: "حملة السلام" نموذج يُحتذى

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:35
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برعاية رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، النائبة السابقة بهية الحريري، نظّمت "حملة السلام للحج والعمرة" حفلاً تكريميًا لحجاج بيت الله الحرام في مجمع مسجد الحاج بهاء الدين الحريري بمدينة صيدا، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.
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في كلمتها، هنأت الحريري الحجاج بأداء المناسك، مثنيةً على تطوّر حملات الحج في لبنان، لا سيما "حملة السلام" التي وصفتها بالنموذجية. كما أشادت بجهود المملكة العربية السعودية في تسهيل أداء الشعائر، وأثنت على دور مسجد بهاء الدين الحريري في احتضان النشاطات الجامعة.

بدوره، أكد مدير الحملة محمود البقري التزام الحملة بخدمة الحجاج منذ 15 عامًا، شاكرًا الطاقم والداعمين. وتناول مرشد الحملة الشيخ عبد الله البقري في كلمته معاني الحج الروحية، متوقفًا عند معاناة غزة، داعيًا لرفع الحصار ونصرة المظلومين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الحريري وعدد من الحجاج والعاملين البارزين.
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