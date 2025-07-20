صيدا تكرّم حجاجها.. بهية الحريري: "حملة السلام" نموذج يُحتذى

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برعاية رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة، النائبة السابقة ، نظّمت "حملة السلام للحج والعمرة" حفلاً تكريميًا لحجاج بيت الله الحرام في مجمع الحاج بهاء الدين الحريري بمدينة ، بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.في كلمتها، هنأت الحريري الحجاج بأداء المناسك، مثنيةً على تطوّر حملات الحج في ، لا سيما "حملة السلام" التي وصفتها بالنموذجية. كما أشادت بجهود في تسهيل أداء الشعائر، وأثنت على دور مسجد بهاء الدين الحريري في احتضان النشاطات الجامعة.بدوره، أكد مدير الحملة محمود البقري الحملة بخدمة الحجاج منذ 15 عامًا، شاكرًا الطاقم والداعمين. وتناول مرشد الحملة الله البقري في كلمته معاني الحج الروحية، متوقفًا عند معاناة غزة، داعيًا لرفع الحصار ونصرة المظلومين.وفي ختام الحفل، تم تكريم الحريري وعدد من الحجاج والعاملين البارزين.