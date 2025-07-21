لا تباين بين "الثنائي"

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تنفي مصادر مطلعة بشكل قاطع وجود أي تباين بين وقيادة ، "خلافا لما يُروَّج في بعض ".وتشير المصادر إلى "أن العلاقة بين الجانبين قائمة على تنسيق كامل وتفاهم ثابت، خصوصاً في الملفات الحساسة المتعلقة بالوضع الإقليمي والتصعيد الحدودي".وتؤكد المصادر أن "لا خلاف حتى في مقاربة الورقة الأميركية والطلبات التي حملها المبعوث الأميركي ، إذ أن الموقف مشترك وواضح لجهة الحفاظ على ثوابت الردع والمواجهة السياسية والدبلوماسية بما يحقق مصلحة ويمنع الانزلاق نحو حرب شاملة".