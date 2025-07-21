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لبنان

لا تباين بين "الثنائي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 01:15
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تنفي مصادر مطلعة بشكل قاطع وجود أي تباين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، "خلافا لما يُروَّج في بعض وسائل الإعلام".
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وتشير المصادر إلى "أن العلاقة بين الجانبين قائمة على تنسيق كامل وتفاهم ثابت، خصوصاً في الملفات الحساسة المتعلقة بالوضع الإقليمي والتصعيد الحدودي".
وتؤكد المصادر أن "لا خلاف حتى في مقاربة الورقة الأميركية والطلبات التي حملها المبعوث الأميركي توم براك، إذ أن الموقف مشترك وواضح لجهة الحفاظ على ثوابت الردع والمواجهة السياسية والدبلوماسية بما يحقق مصلحة لبنان ويمنع الانزلاق نحو حرب شاملة".
 
المصدر: لبنان 24
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