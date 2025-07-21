تقرير بريطاني يتحدث عن 3 خيارات أمام "حزب الله".. هذا ما كشفه

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ذكر موقع "The Observer" أن " " " العاشورائية كانت بمثابة إظهار للدعم الذي يحتاجه الحزب اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد حربه المدمرة مع العام الماضي والتي أدت إلى تدميره بالكامل. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد. ففي المجاورة، انهار نظام في كانون الأول بعد قرابة 14 عامًا من الحرب الأهلية، وانسحبت قوات حزب الله بين عشية وضحاها، متخليةً عن عائلة وعن طريق إمدادها من إلى . وبعد ذلك، شنت إسرائيل حرباً شرسة استمرت 12 يوماً على إيران، مما جعل طهران غير قادرة على إرسال الأموال إلى لبنان".وبحسب الموقع، "بعد أن ضعف وعُزِل، يواجه حزب الله الآن محادثات نزع سلاحه. ويعرض اقتراح أميركي مساعدات لإعادة الإعمار وضخّ أموال في الاقتصاد اللبناني المتعثر، ووقف الهجمات اليومية للجيش ، وانسحابه من الأراضي ، وإطلاق سراح السجناء اللبنانيين. في المقابل، يجب على حزب الله إلقاء سلاحه. ويواجه الحزب الآن الخيار الأكثر أهمية في تاريخه: إما نزع سلاحه، أو مواصلة القتال، أو التحول بشكل كامل إلى السياسة. وقال هلال خشان، أستاذ العلوم السياسية الأميركية في : "حزب الله كمنظمة عسكرية أصبح شيئًا من الماضي. الآن عليهم مواجهة لحظة الحقيقة. الإسرائيليون والأميركيون والجماعات الإسلامية يريدون نزع سلاح حزب الله"."وتابع الموقع، "بالنسبة لبعض أعضاء حزب الله، فإن نزع السلاح يشكل تهديداً وجودياً، ومن المؤكد أن الحزب ليس شيئاً من الماضي. في الواقع، لا يزال دور حزب الله محل نزاع حاد. يُوصف بأنه دولة داخل دولة، ولطالما تفوقت قوة جناحه العسكري على قوة الجيش الرسمي. ويقول المنتقدون إنه عرقل الإصلاحات الضرورية للحصول على المساعدات الدولية، مستخدمًا قوته للحفاظ على نفوذه في ظل انهيار لبنان. من جانبه، خاطب لحزب الله الشيخ نعيم الحضور في عاشوراء عبر شاشات الفيديو، قائلاً: "لا يُطلب منا التخفيف من موقفنا أو إلقاء السلاح بينما يستمر العدوان الإسرائيلي"."وأضاف الموقع، "يعتقد خشان أن رسالة قاسم تحمل تحديًا متعمدًا لإسرائيل، ولكن بمرونة خفية. وقال: "هذا لا ينفي استعداد حزب الله لتسليم سلاحه للجيش... وفي هذه المنطقة، حفظ ماء الوجه أمر بالغ الأهمية". أما على الأرض، فلا يزال الجو متوترًا. فقد دفعت قاعدة حزب الله ثمنًا باهظًا: فقدوا أحباءهم، ودمرت منازلهم، ودمرت سبل عيشهم. ولا تزال شعبيته تستمد القوة من بنيته التحتية الاجتماعية الواسعة: المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف وأسواق المواد الغذائية المدعومة بشدة. لكن إعادة الإعمار ضرورية للغاية، وإيران منشغلة الآن بتعافيها".وبحسب الموقع، "يعتقد المحللون أن مستقبل حزب الله قد يصبح أكثر تركيزًا على السياسة. وكما حدث مع حزب شين فين الايرلندي بعد اتفاق "الجمعة العظيمة"، قد يُحوّل تركيزه إلى المجلس النيابي. وقال خشان: "يريد حزب الله تسويةً كريمةً تُعطي انطباعًا بأنه لا يزال موجودًا. منذ نهاية الحرب، يتحدث حزب الله بانتظام عن تنسيقٍ وثيقٍ مع الجيش". وأضاف أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اندماج الجناح العسكري لحزب الله في القوات الوطنية، بهدوء ورمزية، من دون أن ينطق بكلمة الاستسلام على الإطلاق".