Advertisement

لبنان

نقابة الصرافين انتخبت هيئتها الادارية الجديدة

Lebanon 24
21-07-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1394586-638887016729733771.png
Doc-P-1394586-638887016729733771.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة مخاتير قضاء البترون
lebanon 24
21/07/2025 17:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمّع شركات النفط" ينتخب مارون شماس رئيسًا وهيئة إدارية جديدة
lebanon 24
21/07/2025 17:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الانتشار للروم الملكيّين الكاثوليك تهنىء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الآباء البوليسيّين
lebanon 24
21/07/2025 17:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة إدارية جديدة لاتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة"
lebanon 24
21/07/2025 17:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:15 | 2025-07-21
10:08 | 2025-07-21
10:05 | 2025-07-21
10:01 | 2025-07-21
09:58 | 2025-07-21
09:55 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24