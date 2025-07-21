بعد ارتكابه الجريمة في عمشيت... هذا ما فعله القاتل (صور)

في متابعة لجريمة القتل التي وقعت في بلدة عمشيت، علم " "، أنّ القاتل ع.خ صعد إلى سطح المبنى الذي وقعت فيه الجريمة، واتّخذ وضعية قتالية، وبدأ بإطلاق النار بشكلٍ عشوائيّ.

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وتدخّلت القوى الأمنية والجيش وقوة من فوج ، وحصل تبادل إطلاق نار مع ع.خ، ما أدى إلى إصابته ومقتله.