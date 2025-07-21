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لبنان

بعد ارتكابه الجريمة في عمشيت... هذا ما فعله القاتل (صور)

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:32
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في متابعة لجريمة القتل التي وقعت في بلدة عمشيت، علم "لبنان 24"، أنّ القاتل ع.خ صعد إلى سطح المبنى الذي وقعت فيه الجريمة، واتّخذ وضعية قتالية، وبدأ بإطلاق النار بشكلٍ عشوائيّ.
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وتدخّلت القوى الأمنية والجيش وقوة من فوج مغاوير البحر، وحصل تبادل إطلاق نار مع ع.خ، ما أدى إلى إصابته ومقتله.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ ع.خ قتل صديقه ع.ي، بسبب خلافات شخصيّة بينهما. لقراءة الخبر السابق الرجاء الضغط هنا
 
 
 
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