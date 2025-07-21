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لبنان

رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء بعضها.. ماذا يحصل في سوق الأدوية؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:08
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استنكر رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين بول زيتون استمرار الإهمال الرسمي حيال فوضى سوق الدواء في لبنان، محذّرًا من خطر حقيقي يهدد صحة المواطنين في ظل غياب الرقابة الفعلية.
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وأشار زيتون إلى ممارسات بعض شركات استيراد الأدوية، التي وصفها بـ"الاحتكار المقنع"، لجهة رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء الأدوية عن الصيدليات والمستشفيات لتحقيق أرباح إضافية، ما اعتبره جريمة منظمة بحق المرضى والفقراء.

ونبّه إلى ظاهرة سحب أدوية أساسية من السوق وعودتها بعد أيام بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، لا سيما الأدوية المزمنة التي يحتاجها المرضى يوميًا.

ودان الاتحاد هذه الممارسات، محمّلاً وزارة الصحة مسؤولية غياب الرقابة، وطالب بإعادة تفعيل المختبر المركزي لفحص الأدوية وكسر هيمنة الكارتيلات.
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