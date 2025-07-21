رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء بعضها.. ماذا يحصل في سوق الأدوية؟

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استنكر رئيس والمستخدمين استمرار الإهمال الرسمي حيال فوضى سوق الدواء في ، محذّرًا من خطر حقيقي يهدد صحة المواطنين في ظل غياب الرقابة الفعلية.وأشار زيتون إلى ممارسات بعض شركات استيراد الأدوية، التي وصفها بـ"الاحتكار المقنع"، لجهة رفع الأسعار بشكل جنوني وإخفاء الأدوية عن الصيدليات والمستشفيات لتحقيق أرباح إضافية، ما اعتبره جريمة منظمة بحق المرضى والفقراء.ونبّه إلى ظاهرة سحب أدوية أساسية من السوق وعودتها بعد أيام بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، لا سيما الأدوية المزمنة التي يحتاجها المرضى يوميًا.ودان الاتحاد هذه الممارسات، محمّلاً مسؤولية غياب الرقابة، وطالب بإعادة تفعيل لفحص الأدوية وكسر هيمنة الكارتيلات.