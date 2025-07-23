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لبنان

للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:56
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وقع وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم، مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء، وأحاله الى مجلس الوزراء حسب ألالصول المرعية الإجراء.
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إلى ذلك، وقّع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن شهر تموز، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع.
 
 
 
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