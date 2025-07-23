للعسكريين... إليكم هذا الخبر بشأن المنحة الماليّة



Advertisement وقع ، مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين ، وأحاله الى حسب ألالصول المرعية الإجراء.

إلى ذلك، وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن شهر تموز، وأحاله للتوقيع.