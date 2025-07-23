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لبنان

بيان مهم من بلدية البيسارية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:11
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صدر عن بلدية البيسارية بيان، حول "التعميم الأمني الصادر بتاريخ 1 تموز 2025"، توجهت فيه الى أهل البلدة، وفيه :"إيمانا منا بأن الأمن لا يؤجل، والاستقرار لا يساوم عليه، كانت بلدية البيسارية ومنذ اليوم الأول لتسلمها مهامها، حريصة على اتخاذ التدابير التي تضمن راحة وسلامة أهلها، دون تردد أو مجاملة.
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وفي هذا السياق، نذكركم بالتعميم الصادر بتاريخ 1 تموز 2025، والذي شكل خطوة سباقة في إطار الحفاظ على النظام العام داخل نطاق البلدة، ويقضي بما يلي:
1 - منع تجول الإخوة السوريين المقيمين في البلدة ليلا، وذلك من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا، ويعمل بهذا القرار حتى إشعار.

2 - منع إزعاج الأهالي بالدراجات أو السيارات ذات الأصوات المرتفعة، سواء من قبل السوريين أو اللبنانيين، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، من بينها مصادرة الوسيلة وتنظيم محاضر ضبط فورية.

3 - إن بلدية البيسارية، تؤكد أنها في خدمة أهلنا وتعمل على كل المستويات من أجل بيسارية افضل.

ثقتكم أمانة ومسؤوليتنا مستمرة".
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