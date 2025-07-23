هيكل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان... وإطلاق مشروع جديد لدعم الجيش

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة سفيرة في ساندرا ، وجرى إطلاق مشروع جديد لدعم الجيش ضمن إطار تعزيز الأمن، ومساعدة الأهالي في . وسيُنفَّذ هذا المشروع من قبل (UNDP).حضر حفل الإطلاق قائد الجيش وسفيرة الاتحاد ، والممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في لبنان السيدة ، وممثلون عن للبنان (UNSCOL)، وعدد من الضباط.وقد أكد العماد هيكل أهمية المشروع بالنسبة إلى ، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره.