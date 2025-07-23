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لبنان

هيكل استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان... وإطلاق مشروع جديد لدعم الجيش

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:15
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى إطلاق مشروع جديد لدعم الجيش ضمن إطار تعزيز الأمن، ومساعدة الأهالي في جنوب لبنان. وسيُنفَّذ هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
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حضر حفل الإطلاق قائد الجيش وسفيرة الاتحاد الأوروبي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو، وممثلون عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL)، وعدد من الضباط.

وقد أكد العماد هيكل أهمية المشروع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره.
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