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لبنان

مطر: مجزرة الجوع في غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

Lebanon 24
23-07-2025 | 13:33
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كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "أكس": "جرح غزة يتعمق أكثر فأكثر في قلوبنا مع الصور التي نراها كل يوم، وهي تدمي ضمائر كثيرين، فارتفعت أصواتهم، مطالبة بوقف مجزرة الجوع، التي تطال أهلنا في غـزة، وخصوصا الأطفال، لكن كالعادة إسرائيل لا تأبه للأوجاع والدماء وتمضي بكل وقاحة ووحشية في المحرقة الفـلسـطـينية. وضع يتطلب تدخل المجتمع الدولي لايقاف هذه الجريمة".
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