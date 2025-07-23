مطر: مجزرة الجوع في غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

كتب النائب عبر منصة "أكس": "جرح غزة يتعمق أكثر فأكثر في قلوبنا مع الصور التي نراها كل يوم، وهي تدمي ضمائر كثيرين، فارتفعت أصواتهم، مطالبة بوقف مجزرة الجوع، التي تطال أهلنا في غـزة، وخصوصا الأطفال، لكن كالعادة لا تأبه للأوجاع والدماء وتمضي بكل وقاحة ووحشية في المحرقة الفـلسـطـينية. وضع يتطلب تدخل لايقاف هذه الجريمة".

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