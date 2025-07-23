وزير المهجرين: ترسانة "حزب الله" دمرت لبنان

قال وزير المهجرين أنه "لا تراجع بشأن قرار الدولة لحصر السلاح"، مُعتبراً أن "ترسانة لم تحمِ بل دمّرته".

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وفي تصريح له عبر قناة "العربية"، مساء الأربعاء، قال شحادة إنَّ "حماية لبنان تأتي عبر الدبلوماسية"، وأضاف: " حزب الله تعنت بشأن سلاحه وهذا لم يقدنا إلى نتيجة إيجابية، ومع ذلك لا يزال هناك مجالٌ للدبلوماسية".