رسالة ماكرون لسلام اليوم: لا مساعدات قبل الإصلاحات

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كتبت رندة تقي الدين في" النهار": يزور اللبناني نواف سلام اليوم في زياررته الرسمية الأولى للعاصمة منذ توليه منصبه قبل ستة شهور. ويقيم إيمانويل ماكرون مأدبة غداء عمل لضيفه اللبناني.وسيكون ماكرون صريحاً مع ضيفه اللبناني لجهة مطالبته بالإسراع في الإصلاحات المصرفية، إذ ترى باريس أن هناك تباطؤاً في ذلك لجهة توزيع مسوؤليات الانهيار في المصارف ومن يدفع ويتحمل المسؤوليات وتحديد الخسائر وكيفية تسديد أموال المودعين وهل يتم التسديد في البداية للمودعين الصغار ثم للباقين والإجراءات التي يجب اتخاذها والستراتيجية التي ستتبع؟وتشير باريس إلى أنه تم تبني قانون السرية المصرفية ومن المتوقع أن يتخذ قرار حكومي الأسبوع المقبل بإعادة هيكلة المصارف، ولكنه قانون عمومي يتعلق بالمستقبل في حين ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها، إذ إن البنك المركزي والحكومة لم ينجزا أي شيء بالنسبة إلى ذلك.وسيبلغ ماكرون سلام أنه لا يمكن عقد مؤتمر لمساعدة وإعادة إعماره إذا لم يتم التقدم في هذا الموضوع لأن يطالب بحل المشكلة المصرفية في لبنان وحتى الآن لم يحدث شيء .أما بالنسبة إلى نشر الجيش في الجنوب بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فالجيش أنجز الكثير في نظر باريس، لكن موضوع نزع سلاح " " هو أيضاً مطلب فرنسي، علماً أن هناك تفهماً لصعوبة هذه المهمة في ، لكن القلق هو أن تعترض على التصويت على قرار بقاء قوات اليونيفيل في بضغط من التي ترى أن من الأفضل أن تنسحب اليونيفيل كي تسرح وتمرح قواتها في الجنوب من دون أي عائق . لكن مصادر فرنسية مسؤولة قالت لـ "النهار" إن كانت مترددة في التجديد لليونيفيل لكنها اقتنعت بضرورة أن تبقى ولو أن التردد ما زال موجوداً، وبإمكان الإدارة الأميركية ان تعارض في النهاية إذا استاءت من تباطؤ القيادات .إلى ذلك، ترى المصادر الفرنسية أن لأحداث السويداء في سوريا تأثيراً على لبنان بدأ يظهر بزعزعة الطائفة الدرزية فيه وأيضا بتعزيز حجج "حزب الله" بأن هناك خطراً، ليس فقط من إسرائيل، بل أيضا من عناصر إسلامية إرهابية من .