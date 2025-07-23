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لبنان

رسالة ماكرون لسلام اليوم: لا مساعدات قبل الإصلاحات

Lebanon 24
23-07-2025 | 22:29
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كتبت رندة تقي الدين في" النهار": يزور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام باريس اليوم في زياررته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية منذ توليه منصبه قبل ستة شهور. ويقيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة غداء عمل لضيفه اللبناني.
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وسيكون ماكرون صريحاً مع ضيفه اللبناني لجهة مطالبته بالإسراع في الإصلاحات المصرفية، إذ ترى باريس أن هناك تباطؤاً  في ذلك لجهة توزيع  مسوؤليات الانهيار في المصارف ومن يدفع  ويتحمل المسؤوليات وتحديد الخسائر  وكيفية تسديد أموال المودعين وهل يتم التسديد في البداية للمودعين الصغار ثم  للباقين  والإجراءات التي يجب اتخاذها  والستراتيجية التي ستتبع؟
 
وتشير باريس إلى أنه تم تبني قانون السرية المصرفية ومن المتوقع أن يتخذ قرار حكومي الأسبوع المقبل بإعادة هيكلة المصارف، ولكنه قانون عمومي يتعلق بالمستقبل في حين ان تحديد الخسائر والبحث في المسؤوليات وتسديد أموال المودعين لم يحرز أي تقدم فيها، إذ إن البنك المركزي والحكومة لم ينجزا أي شيء بالنسبة إلى ذلك.
 
وسيبلغ ماكرون سلام أنه لا يمكن عقد مؤتمر لمساعدة لبنان وإعادة إعماره إذا لم يتم التقدم في هذا الموضوع لأن صندوق النقد الدولي يطالب بحل المشكلة المصرفية في لبنان وحتى الآن لم يحدث شيء .
أما بالنسبة إلى نشر الجيش في الجنوب بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، فالجيش أنجز الكثير في نظر باريس، لكن موضوع نزع سلاح "حزب الله" هو أيضاً مطلب فرنسي، علماً أن هناك  تفهماً  لصعوبة هذه المهمة في فرنسا، لكن القلق هو أن تعترض الولايات المتحدة على التصويت على قرار بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بضغط من إسرائيل التي ترى أن من الأفضل أن تنسحب اليونيفيل كي تسرح وتمرح قواتها في الجنوب من دون أي عائق . لكن مصادر فرنسية مسؤولة قالت لـ "النهار" إن واشنطن كانت مترددة في التجديد لليونيفيل لكنها اقتنعت بضرورة أن تبقى ولو أن التردد ما زال موجوداً، وبإمكان الإدارة الأميركية ان تعارض في النهاية إذا استاءت من تباطؤ القيادات اللبنانية .
 إلى ذلك، ترى المصادر الفرنسية أن  لأحداث السويداء في سوريا  تأثيراً على لبنان بدأ يظهر بزعزعة الطائفة الدرزية فيه وأيضا بتعزيز حجج "حزب الله" بأن هناك خطراً، ليس فقط من إسرائيل، بل أيضا من عناصر إسلامية إرهابية سنية من سوريا.  
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