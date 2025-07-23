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لبنان
غادر الى سوريا وانقطع الاتصال به.. مصير "شحادة" بات مجهولا
Lebanon 24
23-07-2025
|
23:44
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فقد الشاب “شحادة محمد السعيد”، سوري الجنسية ومن سكان منطقة
التبانة
–
طرابلس
، وذلك خلال توجهه إلى
سوريا
قبل عدة أيام لزيارة أقاربه، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
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ووفق المعلومات، فقد انقطع الاتصال معه منذ مغادرته، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى الساعة.
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