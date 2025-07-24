القوات "تستثمر" بمرشح شيعي

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تدرس " " بشكل جدي دعم احد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة لخرق النواب الشيعة بنائب معارض يتم ترشيحه لرئاسة المجلس النيابي.وبحسب مصادر مطلعة "فإن القوات مستعدة لان يكون الدعم الانتخابي في حيث يمكن للقوات ايصال مرشح، وليس لديها اي مشكلة ان يكون شيعيا في مقابل حصول على مقعد ."وترى المصادر ان لدى "القوات" عدة اسماء قد تقرر دعمها انتخابيا في لكنها ليست في وارد الاعلان عن اي اسم في مرحلة مبكرة".