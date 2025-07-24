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لبنان

القوات "تستثمر" بمرشح شيعي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-07-2025 | 01:45
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تدرس "القوات اللبنانية" بشكل جدي دعم احد المرشحين الشيعة للانتخابات النيابية المقبلة لخرق النواب الشيعة بنائب معارض يتم ترشيحه لرئاسة المجلس النيابي.
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وبحسب مصادر مطلعة "فإن القوات مستعدة لان يكون الدعم الانتخابي في بعلبك الهرمل حيث يمكن للقوات ايصال مرشح، وليس لديها اي مشكلة ان يكون شيعيا في مقابل حصول حزب الله على مقعد مسيحي."
وترى المصادر ان لدى "القوات" عدة اسماء قد تقرر دعمها انتخابيا في البقاع لكنها ليست في وارد الاعلان عن اي اسم في مرحلة مبكرة".
 
المصدر: لبنان 24
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