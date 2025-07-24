وفد كتائبي زار ابي المنى: تأكيد على صون الكيان والعيش المشترك

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زار وفد من ، شيخ عقل طائفة الشيخ سامي أبي المنى، في مقر مشيخة العقل في ، متضامنًا بعد الأحداث التي طاولت أبناء الطائفة في السويداء، وناقلاً تعازي الجميّل بالضحايا.وبعد اللقاء قال النائب الدكتور سليم الصايغ: "جئنا باسم ، وباسم رئيسه للتعبير ن تضامننا مع شيخ العقل الشيخ سامي أبو المنى، الذي تربطنا به علاقة صداقة طويلة، ولنقف إلى جانبه ونستلهم من إرشاداته الوطنية، لما يجمعنا من حرص مشترك على ، وعلى ضرورة صون الكيان اللبناني الذي يحمي جميع أبنائه".وأضاف: "كما نقلنا لسماحة الشيخ تعازينا الحارّة بأبناء الطائفة الدرزية الكريمة الذين سقطوا في السويداء، وهم جزء من هذا الشرق المظلوم. ونتمنى على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وتحافظ على وحدتها، باحترام جميع مكوّناتها، لأنّ تفتيت الدول لا يخدم أحدًا، وهو أمر نرفضه في حزب رفضًا قاطعًا، ووجدنا اليوم هذا الرفض مشتركًا لدى سماحة الشيخ أبو المنى".وتابع: "تحدثنا عن أهمية استعادة الدولة، مشيراً الى أن الموارنة والدروز طائفتان مؤسستان، ووحدة الجبل منذ أكثر من 400 أو 500 عام شكّلت الرافعة التي أسّست الكيان اللبناني الحديث، مشيراً الى الجرأة والشجاعة لتخطي المصاعب واللتان تجسّدتا في مصالحة المختارة عام 2000 بين الرئيس أمين الجميّل والزعيم ، قبل صعود البطريرك صفير، التي شكّلت علامة مضيئة في تاريخ المصارحة والمصالحة".واعتبر النائب الصايغ أن ما يحمينا اليوم هو الحوار، وما يضمن مستقبلنا هو إرادة العيش المشترك، في الجبل كما في كل لبنان. مؤكداً بأن اللبنانيين يستحقون الحياة والكرامة والدولة العادلة التي تكون المرجع الوحيد في كل الخلافات.